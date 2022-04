Il Bodo arriva oggi: vuole allenarsi sui campi in erba

Non è escluso che anche domani si alleni all’Olimpico

Dopo aver battuto ieri in trasferta il Sandefjord per 1-2, il Bodo sbarcherà già oggi a Roma per prepararsi alla sfida di giovedì, dove si giocherà il passaggio del turno, come riporta La Gazzetta dello Sport. Arrivo anticipato dovuto al fatto che la squadra vuole allenarsi su campi in erbe vera e non sintetica. Non è escluso che anche domani si alleni all’Olimpico.