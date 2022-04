Cuore giallorosso: la rimonta è Special. Ora la testa al Bodo

Con Perez e Smalling i giallorossi collezionano l’undicesimo risultato utile consecutivo

Dal Barcellona alla Salernitana, aspettando il Bodo. Storie di rimonte, di sofferenza, di gioie finali, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Evidentemente quando la Roma scende in campo il 10 aprile non esiste copione già scritto o un esito troppo banale. A prescindere dalla portata del risultato o dell’avversario, l’Olimpico festeggia un’altra rimonta, quattro anni dopo la magica remuntada ai danni di Messi e compagni. Questa volta non c’è una semifinale di mezzo, ma una gara di campionato importante per il cammino dei giallorossi: a farne la spesa è la Salernitana di Nicola, che per 80 minuti culla il sogno di portare via tre punti ai giallorossi. Poi in quattro la Roma di Mou sistema la pratica con Carles Perez e Smalling, collezionando l’undicesimo risultato utile consecutivo. Lo Special One ha dato la sua lettura della partita: “È la vittoria della panchina, visto che eravamo stanchi. Siamo riusciti a cambiare la partita con gente fresca, dando più energia alla squadra. Abbiamo meritato anche non giocando bene, ma abbiamo voluto vincere fino alla fine".