Bodo/Glimt: “Scioccati dalla decisione della UEFA. Lavoreremo e faremo appello”

Il club norvegese a risposto al comunicato della UEFA tramite i propri social

La UEFA ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale la squalifica di Santos e Knutsen in seguito ai fatti avvenuti al termine dell'andata dei quarti di finale di Conference League. La risposta del Bodo non si è fatta attendere ed è arrivata tramite un tweet sul profilo ufficiale della società: "Siamo sorpresi e scioccati dalla decisione della UEFA. Faremo appello e lavoreremo per tutta la serata. Oltre a ciò, non abbiamo commenti da fare e non risponderemo alle richieste dei media prima dell'incontro di stasera".