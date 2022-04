Oliveira, re del centrocampo contro la Salernitana: vuole convincere Mourinho

Il centrocampista portoghese ha fornito un'ottima prestazione ieri, la Roma cerca uno sconto per il riscatto

Sergio Oliveira è un vero e proprio talismano per la Roma, dal giorno del suo arrivo sono 11 i risultati utili consecutivi dei giallorossi. Ieri nella partita contro la Salernitana ha fornito un'ottima prestazione, testimoniata dalle statistiche. Il centrocampista ha creato più occasioni di tutti (4) e vinto più duelli a terra(12/17). Ha completato 7 lanchi lunghi su 8 di cui uno bellissimo per Abraham ma l'attaccante inglese non è riuscito a realizzare il suo 24esimo gol stagionale. Altri dati che certificano l'ottima partita disputata dall'ex Porto: è stato il giocatore ad aver completato più dribbling e quello che subito più falli di tutti (5).