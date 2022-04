Roma-Bodo è sold out: è il primo con la capienza al 100%

Oltre 62mila romanisti giovedì spingeranno la squadra giallorossa alla conquista della semifinale di Conference League

Dopo gli oltre 64mila spettatori di ieri anche giovedì l'Olimpico sarà stracolmo di gente. La Roma tramite i suoi canali social ha annunciato il sold out per la sfida contro il Bodo/Glimt. E' la prima volta che avviene quest'anno con la capienza al 100%. I giallorossi devono ribaltare il 2-1 dell'andata e verranno aiutati da uno stadio senza un seggiolino libero: si tratta di oltre 62.ooo giallorossi. Saranno circa 1600, invece,i tifosi norvegesi. Numeri che nelle ultime stagioni non si vedevano, i Friedkin con ottime operazioni di marketing hanno riportato la persone allo stadio dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia. La società ha ringraziato tutti e ha dato un consiglio ai sostenitori giallorossi: "Visto il grande afflusso, è consigliabile presentarsi allo Stadio Olimpico con congruo anticipo rispetto al calcio d'inizio".