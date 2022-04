La Lazio apre le porte al Bodo/Glimt: i norvegesi si alleneranno a Formello

La società di biancazzurra ha dato piena disponibilità agli avverasi dei giallorossi mettendo a disposizione un campo in erba e gli spogliatoi

Il Bodo/Glimt ha scelto il centro sportivo della Lazio come quartier generale in cui allenarsi e preparare la sfida contro la Roma di Conference League che si giocherà allo stadio Olimpico giovedì sera alle 21. I norvegesi sono arrivati in Italia oggi alle 17, alloggeranno in un hotel nei pressi di Villa Pamphilj e da domani cominceranno gli allenamenti a Formello. La società biancazzurra ha dato piena disponibilità agli avverasi della Roma, mettendo a disposizione un campo in erba, gli spogliatoi e tutto il necessario per preparare la partita al meglio. Giovedì sera l’Olimpico sarà sold-out, sono attesi più di 62 mila romanisti e circa 1600 tifosi del Bodo in una sfida da dentro o fuori che decreterà la semifinalista di Conference dopo l’andata terminata 2-1 per la squadra di Knutsen. Intanto, è arrivata la sentenza della Uefa a seguito della lite che si è scatenata negli spogliatoi al termine della partita d'andata: sia il tecnico del Bodo che Nuno Santos sono stati squalificati in via provvisoria. Un provvedimento temporaneo in attesa della decisione definitiva. Una sfida carica di tensioni, che l’allenatore del Bodo non ha contribuito a smorzare: “Mourinho e Santos sono disposti a fare qualunque cosa per ottenere risultati. Il modo di lavorare è così lontano da ciò che rappresento come leader. Sono solido come una roccia rispetto a loro. Avrei potuto incontrarli ovunque, in qualsiasi momento. Nessun problema”.