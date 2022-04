Roma-Bodo, Knutsen ha tutti a disposizione: anche Solbakken, Moe e Pellegrino

Ieri l'allenatore ha dovuto sostituire due elementi ma dovrebbero essere a disposizione per giovedì

Il Bodo ha raggiunto Roma nel pomeriggio per cominciare a preparare la gara di ritorno dei quarti di Conference League. In questi giorni che precedono il match i norvegesi si alleneranno a Formello dove la Lazio ha messo a disposizione un campo in erba, gli spogliatoi e tutto il necessario. Knutsen sarà qualificato ma avrà a disposizione tutti i suoi effettivi. Solbakken ha recuperato dall'attacco influenzale che gli ha fatto saltare l'andata. Stesso discorso per Moe e Pellegrino. Nella gara di campionato di ieri sono usciti per infortunio ma sono partiti regolarmente con la squadra. Per il difensore si tratta di un leggero affaticamento che non preoccupa l'allenatore: "Sono piccole cose" ha detto al termine della sfida contro il Sandefjord di ieri.