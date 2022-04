Roma-Bodo, più di 1500 tifosi norvegesi all’Olimpico per il ritorno

Giovedì sarà una partita da dentro fuori, tanto per i giallorossi quanto per i campioni dell'Eliteserien

L'Olimpico delle grandi occasioni si colorerà un po' anche dei colori del Bodo/Glimt giovedì sera. Secondo quanto affermato dalla società norvegese su Twitter, infatti, sono attesi 1571 tifosi della squadra giallonera, che oggi arriverà a Roma con tre giorni d'anticipo per prepararsi a giocare sui campi in erba naturale.

Non solo i giallorossi, quindi, a caricare i giocatori per l'accesso alle semifinali di Conference League, ma una fetta di sostenitori anche dalla lontanissima Norvegia per una gara che promette emozioni, anche sugli spalti. Nel segno della correttezza, ci si augura.