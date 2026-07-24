1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Friedkin a rilento: ancora nessun volto nuovo. Lotta a due per la fascia

Il mercato della Roma resta fermo. Immobile. A fine luglio Gasperini si aspettava qualcosa di diverso. Almeno un nuovo volto a Trigoria. Prima è sfumato Greenwood, poi Summerville. Ora D'Amico è alla ricerca del primo regalo di questa sessione estiva. In cima alla lista ci sono El Mala e Nusa. Il norvegese piace, ma la trattativa non è semplice. Costa tanto e ha avuto diversi problemi fisici nel corso della sua carriera. Per questo i Friedkin non vorrebbero correre il rischio di aggiungere un "Milik" alla rosa e prendono tempo. Anche perché non ha ancora aperto alla Roma. Si complica invece la pista Tresoldi. Il tedesco ha già dato il suo gradimento al progetto giallorosso, ma le alte richieste del Bruges stanno rallentando l'affare. Nel frattempo, a Trigoria emergono nuovi nomi. Come Castro e Oscar Bobb. Per il centrocampo resta viva anche la pista Kessié. In attacco, invece, è stato offerto Noa Lang: la risposta della Roma è stata negativa. Il club cerca profili diversi per il reparto offensivo. La pazienza, intanto, inizia a scarseggiare. Non solo tra i tifosi della Roma. Anche una parte della piazza dell'Everton sembra aver perso fiducia nell'operato degli americani sul mercato. Nel frattempo Ryan Friedkin è rientrato negli Stati Uniti.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4