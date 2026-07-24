Sfumati Greenwood e Summerville, la Roma si è gettata a capofitto su Nusa. Ora è lui il primo obiettivo per l'attacco giallorosso. Il norvegese è un profilo che piace molto e rappresenta il giocatore ideale per gli schemi di Gasperini. Ma ci sarà da lavorare. E anche tanto. Il club si è mosso e ha già avuto i primi contatti con il Lipsia. I tedeschi, però, continuano a fare muro. Come riportato da Matteo Moretto, il Lipsia ha già Diomande in uscita e non vorrebbe perdere anche Nusa. Poi c'è il nodo legato alla valutazione. La distanza tra domanda e offerta resta ampia. Un altro ostacolo riguarda la volontà del giocatore: al momento l'esterno norvegese non ha ancora aperto alla possibilità di trasferirsi nella Capitale. La strada che porta Nusa alla Roma, quindi, è in salita. I giallorossi continuano a lavorare, ma la sensazione è che D'Amico stia valutando anche altre alternative. E non serve andare troppo lontano. Sempre in Germania c'è il nome di Said El Mala, talento classe 2006 del Colonia che piace molto alla Roma. Anche in questo caso, però, servirà trovare la chiave giusta: il club tedesco valuta il giocatore circa 50 milioni di euro.