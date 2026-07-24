La Roma può abbozzare un sorriso. Il club giallorosso sta studiando il colpo giusto per l'attacco di Gasperini. I nomi sul tavolo sono tanti, ma al momento manca ancora la concretezza. Prima è sfumato Greenwood, poi Summerville. Ora D'Amico sta valutando una lista di profili per non far rimpiangere i due obiettivi mancati. In cima alla lista resta Nusa, ma El Mala sta scalando posizioni e potrebbe diventare il primo acquisto di questa sessione. Non mancano gli ostacoli nella trattativa. Il primo è il prezzo del cartellino, valutato circa 50 milioni. Il secondo è rappresentato dalla concorrenza. Un problema che, almeno per il momento, sembra essere meno ingombrante. Il Borussia Dortmund, infatti, è fuori dalla corsa.

L'offerta presentata al Colonia da 26 milioni più 8 di bonus ha irrigidito i rapporti tra i due club. E secondo quanto riportato dalla Bild, il Dortmund non intende andare oltre: non aumenterà la proposta iniziale e non presenterà una nuova offerta. Una notizia positiva per la Roma, che ora può provare ad accelerare e muoversi con maggiore libertà sul giocatore. Sempre al netto di possibili sorprese. Dopo i casi Greenwood e Summerville, è lecito aspettarsi di tutto. Il Dortmund è fuori. Ora tocca alla Roma: se vuole davvero El Mala, deve accelerare. Subito.