Continua la caccia al vice Malen. Sul taccuino di D'Amico c'è sempre il nome di Nicolò Tresoldi e un accordo di massima col giocatore è stato già trovato per evitare la concorrenza di Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera la Roma ha un alleato in più ed è il padre del calciatore che spinge per il trasferimento in Italia del classe 2004. Rimane da convincere il Bruges che deve venire incontro ai giallorossi e abbassare le pretese, D'Amico vorrebbe mettere sul piatto 25 milioni, la squadra belga ne chiede una decina in più. L'alternativa è Castro del Bologna, ma i rossoblu hanno sparato alto e vogliono 40 milioni di euro. La Roma cerca un altro centravanti: Dovbyk rimane in uscita, mentre Robinio Vaz può finire in prestito.