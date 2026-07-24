Il 13 luglio, giorno del ritiro, Gasperini era in attesa di Ryan Friedkin. Il vice presidente giallorosso sarebbe poi arrivato il giorno dopo con l'intento di dare una svolta al calciomercato. A gennaio c'era riuscito e anche grazie alla sua presenza a Trigoria arrivò in tempi brevi Donyell Malen, protagonista assoluto della cavalcata fino alla Champions League. Diverso il copione di questa estate. Prima Greenwood poi Summerville, due obiettivi già saltati. E sul secondo la proprietà americana aveva anche manifestato dei dubbi sui 50 milioni da spendere. In mezzo anche lo 'schiaffo' di Celik che nonostante l'accordo verbale con la Roma ha firmato con la Juventus. Ora il nuovo obiettivo è Nusa ma Ryan seguirà le trattative da lontano. Infatti, è già ripartito verso gli Stati Uniti d'America da 48 ore e la data del rientro non è ancora stata fissata. Forse domenica potrebbe esserci per Cannes-Roma, test amichevole tra le due squadre dei Friedkin. Certezze, però, non ce ne sono.