Ventiquattro luglio e la casella dei nuovi acquisti è ancora vuota. Due gli assalti a vuoto: uno per Greenwood e l'altro per Summerville. Ora il nuovo obiettivo è Nusa, ma l'intenzione è quella di evitare una nuova telenovela. Il norvegese piace da tempo ed è il profilo ideale per il gioco di Gasperini. Sembra tutto perfetto, ma non è così. Ci sono dei dubbi sull'operazione, il primo è legato al prezzo. Il Lipsia chiede 60 milioni di euro e al momento non sembra avere intenzione di arretrare. Ma c'è anche un altro problema che aumenta le perplessità a Trigoria. Due anni fa Nusa non ha passato le visite mediche col Brentford per un problema alle ginocchia e nel corso della sua carriera ha avuto anche a che fare con infortuni alla schiena. Gli ostacoli non mancano e i Friedkin vogliono evitare un altro caso Milik. Riavvolgiamo il nastro. Il polacco nel settembre del 2020 era atterrato a Ciampino per visite mediche e firma. Ma la proprietà americana aveva chiesto anche un nuovo consulto nella clinica svizzera di fiducia per un controllo alle ginocchia operata dal Professor Mariani. Dopo ulteriori accertamenti i Friedkin decisero di rinunciare all'acquisto e tenere Edin Dzeko. Meglio evitare un caso simile in un mese di luglio già surreale.