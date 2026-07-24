I Friedkin sono finiti nel mirino anche dei tifosi dell'Everton. Il mercato della Roma non decolla, ma la situazione è simile anche per il club di Liverpool. Oltre ai riscatti esercitati di George e Rohl, l'unico volto nuovo è Hackney. Il mediano è stato pagato 19 milioni di euro, sicuramente meglio degli zero spesi fino ad oggi per la Roma. Ma non basta per i sostenitori inglesi che sotto ogni post puntano il dito verso la proprietà americana. Se nella Capitale l'obiettivo numero uno è l'ala sinistra, l'Everton ha estremamente bisogno di un terzino destro: "Muovetevi, non possiamo fare un'altra stagione senza terzini", scrive un tifoso. Tantissimi i messaggi simili e alcuni avevano criticato i Friedkin dopo la notizia dell'offerta dei giallorossi per Summerville: "Il Friedkin Group dovrebbe spiegare perché la Roma può spendere 46 milioni per un giocatore retrocesso mentre l'Everton non ha avviato nessuna trattativa per un esterno basso, per non parlare di un nuovo centravanti...". Ad oggi non è di certo la miglior estate per Dan e Ryan.

New signings? Nope? Na then — Kevin (@KUEFC) July 24, 2026

Can we go behind the scenes to the recruitment team please — footypulse (@futbolfc1564) July 23, 2026

🔵 The Friedkin Group debería explicar porque la Roma puede gastar 46 millones en un jugador descendido mientras que #Everton no empezó ninguna negociación formal por ningún lateral derecho siendo un problema desde hace largo tiempo

Ni hablemos de otro delantero centro..#EFC https://t.co/LRNBXmigO7 — EVERTON FC (@ETI_Everton) July 21, 2026