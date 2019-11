Roma a riposo col dubbio Florenzi. Fonseca smorza le polemiche: “Non è un caso”, ma a gennaio può partire

Il giorno dopo la sconfitta contro il Parma, Fonseca esamina le ragioni del secondo k.o. di fila tra coppa e campionato, che ha visto far scivolare la Roma al sesto posto. “La squadra è stanca“ ammette il tecnico, facendo domandare ai tifosi se forse sarebbe stato meglio prendere in considerazione la possibilità di un turnover più consistente. Chi sperava in una maggiore considerazione era anche Alessandro Florenzi, che avrebbe fatto di tutto pur di evitare il quarto infortunio stagionale a Leonardo Spinazzola.

DUBBIO FLORENZI – Ieri per la sesta volta consecutiva il capitano della Roma si è accomodato in panchina e mai come ora il suo futuro nella Roma appare incerto. Il mercato di gennaio, in questo senso, potrebbe venire in suo soccorso. Per il giocatore, comunque convocato in nazionale da Roberto Mancini, le opzioni italiane sono tre: Inter, Milan e Fiorentina. Fonseca smorza le polemiche: “Non esiste un caso Florenzi. E’ tutto normale. Le parole di Mancini? Sono opinioni. Anche per me è molto importante. Ho detto che in questo momento è un’opzione, ma non ci sono problemi”.

TRIGORIA DURANTE LA SOSTA – Dopo il giorno di riposo concesso da Fonseca ai suoi uomini, domani si ritorna a Trigoria nonostante le assenze dei giocatori impegnati in nazionale. In questa settimana l’allenatore si concentrerà sul recupero delle energie mentali dei suoi.

IMPEGNI IN NAZIONALE – Chi non ha bisogno di alcun tipo di recupero invece è Aleksander Kolarov, impaziente di giocare anche negli impegni della nazionale serba. I giocatori che si allontaneranno da Trigoria sono in tutto dieci. Lentamente si avvicina anche lo scontro diretto con il Basaksehir valido per il passaggio del turno di Europa League. Il sito ufficiale della Roma ha comunicato oggi che i biglietti riservati ai tifosi giallorossi per la sfida in casa del Basaksheir saranno in vendita dalle ore 12:00 di martedì 12 novembre fino alle 13:00 di venerdì 22 novembre.

TOTTENHAM, OPZIONE PELLEGRINI – La squadra di Londra, costretta a trovare il nuovo Eriksen, valuta il profilo del giocatore giallorosso. L’obiettivo numero uno degli Spurs rimane comunque Ziyech.

