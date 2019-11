Mancini: “Florenzi non è un problema, sarà più fresco per l’Europeo”

Roberto Mancini, cr della Nazionale italiana, ha parlato da Coverciano nella consueta conferenza stampa di presentazione in vista della doppia sfida dell’Italia. Queste le parole del commissario tecnico riguardo Florenzi, Zaniolo e Gianluca Mancini:

“Florenzi non è un problema, si è riposato, sarà più fresco sia per queste partite che per l’Europeo. Sa fare diversi ruoli e sa giocare. Mancini? Ci può andare bene, giocando a metà campo può migliorare nel palleggio, per quanto ci riguarda è un difensore. Zaniolo è giovane e deve crescere ancora molto, è all’inizio di una carriera, deve conquistarsi tutto“.

Essere multiruolo può nuocere a Florenzi?

“È tanti anni che gioca terzino, poi è più bravo quando attacca rispetto a quando difende. Per me è un giocatore importante, ha sempre giocato bene. Per me può fare l’esterno alto, l’interno di centrocampo, ha esperienza, ha tanti anni di gioco”.