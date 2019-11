Fonseca ammette: “Siamo stanchi”. E difende Dzeko

Seconda sconfitta consecutiva dopo quella in Europa League. Come riporta Francesca Ferrazza di La Repubblica, la Roma si ferma a Parma (2-0), senza la forza di infilare il quarto successo dopo i tre di fila con Milan, Udinese, Napoli collezionati in campionato, “La squadra è molto stanca in questo momento – spiega dispiaciuto Paulo Fonseca – i giocatori hanno fatto tutte le partite, non abbiamo tanti cambi. Non è stata una questione di atteggiamento. ma non siamo stati veloci nelle reazioni ed è un fatto che non abbiamo giocato in un modo che ci portasse a vincere la gara. Il Parma è stato sempre molto pericoloso in contropiede, creando situazioni da gol”. Il tecnico portoghese difende i suoi, stremati da un ciclo asfissiante di partite. “Non è stata una questione di atteggiamento, perché i giocatori hanno corso molto. Il problema è che la squadra è stata lenta a pensare, a reagire, e il Parma ha meritato la vittoria”. Fonseca difende poi l’operato di Edin Dzeko, a secco da quattro partite e in difficoltà al Tardini- “È una casualità – dice il mister – oggi non abbiamo avuto molte occasioni contro una squadra sempre bassa e non avevamo molto spazio, quindi era più difficile per lui. Non si possono vedere solo i gol, per valutare Dzeko, perché lavora molto per la squadra”.

A Parma si è fermato di nuovo Leonardo Spinazzola. Il terzino giallorosso ha raggiunto compagni direttamente a Parma, saltando la trasferta europea in Germania a causa di un affaticamento. E ieri ha chiesto il cambio al Tardini intorno alla metà del primo tempo per un risentimento muscolare la cui entità sarà valutate nelle prossime ore. Al suo posto è entrato Davide Santon, e non Alessandro Florenzi, uscito del tutto ormai dalle rotazioni decise da Fonseca per il ruolo di esterno basso. Il capitano della Roma risponderà oggi alla chiamata in nazionale di Mancini che l’ha convocato nonostante non trovi spazio nel club. Adesso il campionato si fermerà per rispettare la terza sosta stagionale. E a Trigoria si proveranno a sfruttare queste due settimane per recuperare qualche infortunato, Su tutti Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini.