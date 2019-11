Basaksehir-Roma: domani alle 12:00 la prima fase di prelazione. Settore ospiti a cinque euro

La partita tra Basaksehir e Roma, valida per la quinta giornata del Gruppo J di Europa League, si giocherà allo stadio Fatih Terim di Istanbul giovedì 28 novembre alle 18:55 (20:55 in Turchia). Il sito ufficiale della Roma comunica che i biglietti riservati ai tifosi giallorossi per la sfida in casa del Basaksheir saranno in vendita dalle ore 12:00 di martedì 12 novembre fino alle 13:00 di venerdì 22 novembre. Domani l’acquisto dei tickets, per un prezzo totale di cinque euro, sarà riservato ai possessori di entrambi gli abbonamenti Serie A ed Europa League e dei biglietti delle prime 2 trasferte europee di Graz e Moenchengladbach.