Spinazzola si ferma e salta la nazionale

Fonseca incrocia le dita per Spinazzola. L’allenatore della Roma, che ha fissato per domani la ripresa degli allenamenti, è stato costretto a cambiare l’esterno per un fastidio al flessore destro.

ùPer stabilire l’entità dell’infortunio saranno necessari degli esami strumentali, ma un primo verdetto è già chiaro: il calciatore – out con il Gladbach per un affaticamento all’adduttore sinistro – non andrà in Nazionale.

Fonseca, che non potrà contare su 10 nazionali, ritrova però Mkhitaryan, non convocato dall’Armenia e ormai pronto a tornare in gruppo. Da verificare giorno per giorno Pellegrini: l’obiettivo è essere convocato con il Brescia.