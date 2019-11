Trigoria, il programma della sosta: allenamenti fino a venerdì, poi weekend libero

Recuperare le energie mentali e soprattutto fisiche. Questo l’obiettivo numero uno della Roma, che domani si ritroverà a Trigoria per la prima seduta dopo la trasferta di Parma. Fonseca, con gruppo ridotto a causa degli impegni delle Nazionali, lavorerà con i presenti fino a venerdì e poi, riferisce Roma Tv, concederà due giorni liberi nel fine settimana. Lunedì 18 inizierà invece il lento e costante avvicinamento alla sfida con il Brescia, che si disputerà domenica 24 allo Stadio Olimpico. Un match da non sbagliare, per ricominciare la corsa verso le zone Champions della classifica di Serie A.