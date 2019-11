La Roma va in nazionale: tutti gli impegni dei giallorossi

Dopo la sconfitta di ieri sera al Tardini contro il Parma, la Roma riposa solo in parte durante la sosta prevista per le nazionali. In totale saranno dieci i giocatori di Fonseca impegnati in queste due settimane di novembre: Roberto Mancini ha convocato Gianluca Mancini, Florenzi e Zaniolo. I tre giallorossi saranno disponibili per la partita del 15 novembre contro la Bosnia di Edin Dzeko e per quella del 18 novembre contro l’Armenia di Mkhitaryan. Henrikh, causa infortunio, non sarà arruolabile.

Il centravanti bosniaco, oltre agli azzurri, affronterà anche il Liechtenstein il 18 Novembre. Kolarov invece sarà impegnato nelle gare del 14 e 17 novembre rispettivamente contro Lussemburgo ed Ucraina. Pau Lopez, con una Spagna già qualificata ai prossimi campionati europei, ha la possibilità di trovare un posto da titolare contro Malta e Romani nelle sfide del 15 18 novembre. Cetin e Under con la Turchia sfideranno per le qualificazioni europee l’Islanda, il 14 novembre, e l’ Andorra, il 17. Fuzato è stato convocato dal Brasile per le due amichevoli contro l’Argentina il 15 novembre e contro la Corea del Sud, il 19 novembre. Justin Kluivert raggiungerà la nazionale olandese U21 in vista dei match contro Gibilterra, il 14 novembre, e contro l’Inghilterra il 19.