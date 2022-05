Roma a Firenze con un occhio alla ricca Conference. Guardiola, solo un malinteso

I giallorossi sono partiti alla volta del Franchi, ma la testa potrebbe essere proiettata già a Tirana. Il caso riguardante invece l'allenatore spagnolo, si è concluso: solo un misunderstanding

La frase che avrebbe pronunciato ieri Pep Guardiola nella conferenza stampa prima del match di campionato contro il Newcastle, aveva fatto infuriare i tifosi giallorossi. L'allenatore del City per difendersi dagli attacchi dei media che sostenevano che l'uscita dalla Champions, in virtù anche dei soldi spesi, fosse un fallimento, aveva tirato in ballo la Roma del vecchio nemico Mourinho. "Anche l’As Roma ha speso tanto eppure non è in Champions”, questa la frase incriminata, giustificata però in giornata dallo staff di Guardiola. Lo spagnolo ha fatto sapere a media internazionali di aver pronunciato la frase "That's normal", che visto il suo non perfetto inglese, aveva creato un misunderstanding generale. Anche la Roma ha indagato a riguardo allineandosi di fatto con quanto riferito dallo staff di Guardiola. Il Feyenoord, prossimo avversario dei giallorossi in Conference League, ha pareggiato all'ultimo respiro in campionato contro il PSV.