Roma, giallorossi in partenza con direzione Firenze

I ragazzi di Josè Mourinho sono partiti dalla stazione Termini con direzione il capoluogo toscano. Domani l'importante scontro diretto contro la Fiorentina

La Roma è partita alla volta di Firenze dove domani alle 20.45 affronterà la Fiorentina. Quella tra la squadra di Mourinho e quella di Italiano, è uno scontro diretto in chiave Europa League alla luce anche delle due vittorie in questa giornata di Lazio e Atalanta. I bergamaschi con la vittoria al Picco contro lo Spezia, hanno agganciato la Roma e superato la viola in campionato, facendola scivolare all'ottavo posto in classifica.