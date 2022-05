Trigoria, la rifinitura prima della trasferta di Firenze: svolto lavoro atletico

I giallorossi si sono allenati questa mattina in vista della partita del Franchi contro la viola di Italiano

La Roma è tornata in campo a Trigoria per l'allenamento di rifinitura alla vigilia della partenza per Firenze dove domani alle 20.45 affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I giallorossi hanno svolto lavoro atletico con corsa, slalom e scatti. Mourinho potrà contare su tutti i suoi ragazzi, fatta eccezione per Mkhitaryan che proverà a recuperare per le prossime partite in vista anche della finale di Conference League contro il Feyenoord.