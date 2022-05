Giallo Guardiola, non nomina la Roma in conferenza stampa. Traduzione sbagliata?

La smentita da parte dello staff dell'allenatore spagnolo avrebbe chiarito il giallo che aveva fatto infuriare i tifosi giallorossi

Redazione

Nella giornata di ieri, è rimbalzata la notizia secondo la quale Pep Guardiola, durante la conferenza stampa, per difendersi dagli attacchi dei media britannici avrebbe tirato in ballo la Roma del suo vecchio nemico Josè Mourinho affermando: “Anche l’As Roma ha speso tanto eppure non è in Champions”. In giornata sarebbe arrivata la smentita da parte dello staff dell'allenatore del City ad alcuni media internazionali, sostenendo di aver invece pronunciato "That's Normal" e non "As Roma". L'inglese non perfetto di Guardiola ha quindi creato un misunderstanding, chiarito solo ora dai diretti interessati, evitando un nuovo capitolo della saga Mou-Pep, che per anni ha intrattenuto gran parte del calcio mondiale. Anche la Roma fa sapere, dopo un'analisi approfondita del video, che le parole trascritte ieri, non corrispondevano alla realtà, allineandosi di fatto con quanto riferito dallo staff di Guardiola.

“Because in the moment when we hopefully finally win the Champions League it will be because of the money we’ve spent [rather] than because of the work behind it.

(That’s normal.)

The money we spend and we haven’t won the Champions League. We are the only club in the world that has spent money and hasn’t won the Champions League”.