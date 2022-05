Roma, Solbakken elogia Mou e snobba la Roma: “Il mio focus è sul Bodo”

L'esterno norvegese è ancora nei radar giallorossi e in un'intervista ha anche avuto parole al miele per lo Special One: "È un grande allenatore, non posso negarlo. Ha vinto molti titoli importanti"

Ola Solbakken è uno dei nomi accostati alla Roma per la prossima stagione. Il norvegese è stato uno degli artefici della disfatta giallorossa a Bodo dello scorso ottobre e nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista al portale norvegese Dagbladet, parlando dell'interessamento dei giallorossi: "È divertente, ovviamente. È bello sapere di questi gli interessi. Al di là di questo però non ho commenti. Non ha senso che io sappia qualcosa ora che la finestra di mercato è chiusa. Il mio focus è sul Bodo/Glimt". Il talento norvegese ha poi espresso la sua opinione riguardo Josè Mourinho, allenatore che quest'anno ha affrontato quattro volte tra gironi e ottavi di Conference League:"È un grande allenatore, non posso negarlo. Ha vinto molti titoli importanti". Il contratto di Solbakken scadrà il prossimo dicembre e le possibilità di rinnovo sono molto esigue. I rapporti però tra Roma e Bodo, dopo il caos accaduto al termine dell'andata degli ottavi di Conference League, non sono idilliaci e questo potrebbe rallentare l'operazione.