Conference ricca: arrivano 24 milioni. E non è finita qui…

Fino ad ora la Roma ha incassato circa 24 milioni, ma la quota può ancora lievitare a seconda dell'esito della finale

Finora - sottolinea Andrea Pugliese su 'La Gazzetta Sportiva', nelle sette partite in casa disputate nella coppa europea la Roma ha incassato in tutto 5,5 milioni di euro, che vanno dai 207.602 euro contro lo Zorya ai 2.365.049 con il Leicester. La Roma ha poi incassato 2,94 milioni come diritto di partecipazione alla coppa. Poi per i bonus risultati dello stesso girone sono arrivati 2,42 milioni, a cui aggiungere 650mila euro per la vittoria del girone, 600mila come bonus per l'accesso diretto agli ottavi di finale, un milione per lo sbarco nei quarti, due per la semifinale e tre per l'approdo alla finalissima di Tirana, in Albania. A queste cifre va poi aggiunto il milione e 420mila euro stabilito in virtù del ranking Uefa e i 4,36 milioni già maturati grazie al market pool, la cui cifra definitiva però sarà possibile definire solo dopo la stessa finale di Tirana (e che potrebbe lievitare).