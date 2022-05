I tifosi piegano il Comune: “No alla Roma in piazza”

Tutti a casa, dunque. Al massimo al pub o al ristorante con gli amici

Il maxischermo non s’ha da fare. O così almeno pare. Cresce l’attesa per Roma-Feyenoord, finale della prima edizione della Conference League in programma per il 25 maggio a Tirana, scrive Lorenzo D'Albergo su La Repubblica. Ma il Campidoglio non sembra intenzionato a essere della partita: se il club giallorosso o la prefettura non chiederanno una mano al Comune, non ci sarà alcuna proiezioni pubblica del match.