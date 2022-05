Fiorentina-Roma, i convocati di Italiano: out Odriozola

La società viola ha diramato la lista dei convocati per il match del Franchi contro i giallorossi di Mourinho

La Fiorentina ha diramato ufficialmente la lista dei convocati per il match di domani contro la Roma. Italiano potrà contare su quasi tutti gli effettivi, fatta eccezione per Alvaro Odriozola e Castrovilli, che ha finito anzitempo la stagione. Il terzino destro spagnolo, rientrato in gruppo questa settimana ma non al meglio, non prenderà parte dunque al match contro i giallorossi fondamentale in chiave Europa League.