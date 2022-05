Eredivisie, il Feyenoord pareggia 2-2 contro il PSV e rimane al terzo posto

Dopo la partita di Conference League contro il Marsiglia, la squadra di Slot pareggia un big match tra le mura di casa

Feyenoord-PSV, match valido per il 32esimo turno di Eredivisie, termina 2-2. I ragazzi del tecnico Schmidt avevano sicuramente più motivazioni rispetto alla squadra di casa visto che dovevano mantenere il passo dell'Ajax (ora al primo posto a 4 punti di distanza). In solamente mezz'ora del primo tempo, infatti, il PSV segna due gol grazie ad una doppietta personale da parte di Cody Gakpo. Nella seconda frazione il Feyenoord reagisce e riesce a segnare la rete per accorciare le distanze al minuto 86, grazie al solito Cyriel Dessers. All'ultimo minuto l'arbitro concede un rigore alla squadra ospite che agguanta il pareggio in extremis grazie ancora all'attaccante nigeriano.