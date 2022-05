Vitesse, Letsch: “La Roma segna e si chiude, non esiste la legge del bel calcio”

L'allenatore degli olandesi, eliminati dai giallorossi agli ottavi, ha avvertito il Feyenoord: "Se hai delle opportunità, devi coglierle. Abbiamo sperimentato la loro forza"

La Roma affronta un'altra formazione olandese. Dopo aver eliminato il Vitesse agli ottavi di finale, i giallorossi avranno davanti il Feyenoord nella finale di Conference League . In questi mesi Mourinho ha abbassato la saracinesca, subendo sempre meno, anche in Europa dove generalmente si segna di più. Ed è proprio su questo che il tecnico del Vitesse Thomas Letsch ha messo in guardia la squadra di Rotterdam: " La Roma segna e poi chiude il barattolo . Lo abbiamo sperimentato ad Arnhem. Noi possiamo essere tutti a favore del bel calcio, ma alla Roma ci sono leggi diverse. Se hai delle opportunità, coglile", le parole riportate da 'fr12.nl'.

Letsch ha poi parlato delle sue sensazioni di giovedì sera: "Sicuramente ho pensato a quelle immagini dopo Roma-Leicester. Il club che ci ha eliminato ora è in finale. Abbiamo giocato anche due volte contro il Feyenoord quest'anno, vincendo entrambe le volte. In assoluto non è importante, ma comunque ci dice che possiamo arrivare a un buon livello. E ora ovviamente faccio il tifo per il Feyenoord. Arne Slot sta facendo un grande lavoro e gli auguro tutta la fortuna. Per l'Olanda è importante una coppa internazionale, a livello sportivo e anche per la bellezza del trofeo. Ma devono stare attenti alla Roma,abbiamo provato su di noi la loro forza".