Roma, 5 a 2 con il Debrecen. Arriva Vina, torna di moda Lenglet

Vittoria nella quarta amichevole. Arrivato il sostituto di Leonardo Spinazzola. Mkhitaryan giura fedeltà alla Roma

Giornata di amichevole per la Roma. La squadra allenata da José Mourinho ha battuto il Debrecen allo Stadio Stirpe di Frosinone per 5 a 2. I giallorossi ritrovano le reti degli attaccanti con Mayoral e la doppietta di Dzeko, a cui si aggiungono i centri di Pellegrini e Zaniolo. Per gli ospiti sono andati in gol Barany, che ha aperto le marcature al terzo minuto, e con Ugray. Prima partita per il nuovo portiere, il portoghese Rui Patricio che ha giocato il primo tempo. Show di Mourinho che si si infuria con Darboe e da indicazioni a Mayoral. L'interesse dei giallorossi è stato si alla partita con gli ungheresi ma anche al mercato. L'acquisto del terzino sinistro Matias Viña è andato in porto e l'ormai ex giocatore del Palmeiras, arriverà alle ore 23 a Fiumicino, è pronto a ricoprire il ruolo di titolare al posto dell'infortunato Leonardo Spinazzola. In attesa di chiudere anche per l'arrivo di Granit Xhaka. (la Roma è forte dell’accordo con il giocatore e non ha ancora offerto una cifra vicina ai 20 milioni richiesti dall’Arsenal) si guarda anche con interesse al mercato per un rinforzo in attacco: un top player arriverebbe solo in caso di addio di Dzeko. Il club starebbe sondando il terreno per il centravanti dello Zenit Sardar Azmoun. versatile attaccante che può fungere da centrocampista o centravanti che ha accumulato un totale di 49 gol e 15 assist in 81 partite ufficiali, pilastro anche della Nazionale Iraniana (52 presenze e 34 gol). Attenzione anche per il reparto difensivo con il nome di Lenglet che torna di moda. Secondo i media spagnoli la Roma avrebbe offerto 15 milioni contro i 25 richiesti dal Barcellona.