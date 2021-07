Roma-Debrecen ore 19 diretta LIVE: formazioni e dove vederla

Giallorossi in campo a Frosinone per la quarta amichevole del precampionato

L'amichevole Roma-Debrecen si gioca domenica 25 luglio 2021 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Fischio d'inizio alle ore 19:00. In tribuna quattromila spettatori, tutti muniti di green pass o di tampone molecolare negativo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva dall'emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202) con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo con Francesco Modugno a bordocampo. Roma-Debrecen sarà visibile in streaming, per i clienti Sky, su dispositivi come pc, smartphone e tablet, attraverso l'app Sky Go. Forzaroma.info fornirà la diretta testuale della partita più aggiornamenti sui canali social.