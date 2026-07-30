Un ruolo chiave, una scelta importante. La Roma entra nel futuro con John Galantic, 65 anni, top manager con cittadinanza statunitense e svizzera, nuovo Ceo, figura apicale di riferimento del club all'inizio di un lungo percorso pieno di sfide ambiziose. A due anni dall'addio di Lina Souloukou, la società completa il proprio assetto con la figura più alta in grado dopo le nomine tra maggio e giugno del Chief Financial Officer, Jason Morrow, l'uomo dei conti, e del Chief Revenue Officer, Michael Gandler, responsabile commerciale con il compito di aumentare i ricavi. Un super team americano guidato da Galantic che diventa, da plenipotenziario e con la lunga esperienza internazionale che ha, il perfetto anello di congiunzione tra l'Italia e Houston, "casa" dei proprietari

Dan e Ryan Friedkin. Galantic - come riporta Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - è peraltro una figura già nota a Trigoria avendo fatto parte del Cda nell'era James Pallotta. "È romanista da sempre. Ama questa città, ne comprende l'anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo club per loro, siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo club nel suo secondo secolo di storia", hanno scritto i Friedkin.