La Roma ancora su Lenglet. Dalla Spagna: offerti 15 milioni di euro

Sul difensore francese (che preferirebbe la Premier) anche West Ham ed Everton

La Roma non molla ancora Clément Lenglet. Del difensore del Barcellona in ottica giallorossa si era già parlato nelle scorse settimane quando i blaugrana sembravano interessati a Lorenzo Pellegrini. Come riporta Sport, però, nonostante quella trattativa sia naufragata (e il capitano sia più vicino al rinnovo), a Trigoria non hanno comunque rinunciato a Lenglet. Secondo i media spagnoli la Roma avrebbe offerto 15 milioni di euro per il difensore, una cifra ritenuta per ora troppo bassa dal Barcellona che ne chiede almeno 25 forte della volontà del calciatore di restare in Spagna. Se così non fosse, priorità all'Inghilterra e alla Premier League: nei giorni scorsi sondaggi anche di West Ham ed Everton.