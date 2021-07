Mourinho, è già show: si infuria con Darboe e dà lezioni a Mayoral

Lo Special One è un martello, continuo per tutti i 90’, in tutte le fasi della partita

. Anche con i giocatori in panchina, anche durante i cooling break. A farne le spese più di tutti è stato Darboe, ripreso platealmente per una punizione calciata direttamente in rimessa laterale nel primo tempo (“svegliati, ca…”). Nella ripresa “lezione” da attaccante a Borja Mayoral, che dopo aver segnato nel primo tempo si era seduto in panchina: Mou gli si è avvicinato e ha parlato con lui spiegandogli alcuni movimenti, a cui Mayoral ha annuito. Spazio poi anche a qualche chiacchiera in più con guardalinee e quarto uomo. Anche in amichevole, a Mourinho non sfugge nulla. E vuole che la squadra segua il suo esempio.