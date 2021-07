Zaniolo e Baggio: la foto del giovane numero 22 con il Divin Codino

Il talento giallorosso ha condiviso uno scatto con una delle leggende del calcio italiano

Nicolò Zaniolo ha pubblicato su Instagram una foto ricordo che lo ritrae da piccolo insieme a Roberto Baggio, in occasione di una partita del cuore di qualche anno fa. Il Divin Codino aveva speso tempo fa delle belle parole nei confronti del numero 22, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la stagione passata: "È la forza di volontà che in casi come questo fa la differenza. Certo, il passaggio-chiave è un intervento fatto bene, risolutivo. Ho letto che Zaniolo è stato operato anche al menisco, io quel problema non lo ebbi, i menischi li avevo finiti tutti qualche anno prima. Come Nicolò avevo un obiettivo a breve, io il Mondiale, lui ha l’Europeo. Ce la misi tutta, feci gli straordinari e in Giappone andai tante volte. La notte, in sogno…". Purtroppo per Zaniolo il sogno di andare all'Europeo non si è concretizzato ma in questo caso è stato per via dell'infortunio e non per scelta tecnica, come fu clamorosamente per Roby Baggio, lasciato fuori dai convocati per il Mondiale 2002 dall'allora Ct Giovanni Trapattoni.