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Roma, -4 al Como: ok Malen e Wesley. Fabregas recupera Kean

Si avvicina il ritorno in campo dopo la pausa delle nazionali. Mancano 4 giorni alla trasferta di Como e Gasperini prepara già la sua Roma: out Cristante per infortunio, nessun problema invece per Malen e Wesley anche se i due si sono nuovamente allenati a parte. Oggi sono rientrati a Roma anche Rodrigo Mora e Koné, mentre domani sarà il turno di Soulé, Castro e Balerdi. Buone notizie invece per Fabregas e il Como: Moise Kean sta recuperando dall'affaticamento muscolare che lo ha costretto a saziare il ritiro della Nazionale e cresce la fiducia per vederlo in campo già contro la Roma. Il ds del Como Ludi ha parlato a pochi giorni dal big match lanciando un messaggio alla Roma: "Sarà una partita senza dubbio stimolante, estremamente difficile contro una delle squadre più forti del campionato. Vogliamo confrontarci in maniera seria per dimostrare di essere loro rivali". Scelto anche l'arbitro che dirigerà la sfida: sarà Michael Fabbri. L'ultimo incrocio con la Roma è la sconfitta di gennaio in casa dell'Atalanta per 1-0 con il gol irregolare di Scalvini che aveva commesso fallo su Svilar.

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