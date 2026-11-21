“Poker”. Una parola sola. Breve, sincera, decisa. Malen ha scelto così di raccontare sui social la propria felicità dopo i quattro gol del Tardini. Nessun altro commento. Non serviva. L'olandese parla con i fatti, soprattutto con i gol. E oggi ne ha messi a segno quattro, firmando un'altra prestazione straordinaria in questo campionato. Le sue reti hanno permesso alla Roma di superare l'ostacolo Parma e continuare ad alimentare il sogno di un intero popolo. Ora se lo godono tutti. A partire da Gasperini, che nel post partita lo ha definito semplicemente “straordinario”. Ma l'entusiasmo non si ferma all'allenatore. Anche i tifosi sono pazzi di lui. Sotto il suo post social sono arrivati migliaia di commenti, tra complimenti e messaggi d'affetto. E tra questi ne è spuntato uno speciale: quello di Summerville, suo compagno di Nazionale e obiettivo di mercato della Roma nella scorsa estate. “Bobby”, ha scritto l'ex West Ham. Un messaggio che conferma il bel rapporto tra i due. Un'intesa che avrebbe potuto trasformarsi anche in un duetto tutto giallorosso. Poi, però, sono arrivati i soldi arabi a cambiare le carte in tavola. Poco male. La Roma si gode già il suo gioiello: un Malen extralusso, capace di prendersi la scena a suon di gol.