Il commento del tecnico giallorosso dopo il match
Gasperini: "Dybala e Soulé possono giocare insieme. È una forza averli, non un problema"
La Roma continua a viaggiare a ritmi elevatissimi. Nonostante un match complicato, i giallorossi riescono a bloccare il match con una perla di Malen nel primo tempo. Poi l'olandese mette il sigillo al match con un poker delizioso. La Roma continua a vincere e a sognare. A fine partita, ha parlato Gasperini, dando un suo commento sul match. Ecco le sue parole.
Gasperini a DAZN - LIVE
[Articolo in aggiornamento]
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle AS Roma
Parma-Roma 1-5 LE PAGELLE: Grand Theft Malen. Don Rodrigo Mora. Wesley Brazilian Express
News AS Roma
Malen superstar trascina la Roma: poker e tre punti. Parma ko (1-4). Gasp a -2 dalla vetta
News AS Roma
Malen nella storia della Roma in A: è solo il secondo a segnare 26 gol in un anno solare
News AS Roma
D'Amico blinda Koné: "Venderlo significherebbe non rinforzarci. Prematuro fare nomi adesso"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti