Sarà Michael Fabbri l'arbitro del big match in programma domenica 11 ottobre alle 12.30 tra Como e Roma. L'AIA ha reso note le designazioni per la sesta giornata di campionato, che riprende dopo la prima lunga sosta per le nazionali di questa stagione. Al Sinigaglia la coppia di assistenti sarà formata da Imperiale e Baccini, mentre il IV Uomo sarà Sozza. Il Var designato è Gariglio, Abisso sarà invece l'AVar. Il fischietto classe '83 della sezione di Ravenna ha arbitrato la Roma già in 19 occasioni, con 9 vittorie giallorosse, 4 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incrocio è la sconfitta di gennaio in casa dell'Atalanta per 1-0. E non è stata una partita tranquillissima, visto che ha convalidato il gol di Scalvini che aveva commesso però fallo su Svilar. Poi la lunghissima pausa sulla rete di Scamacca, poi annullata per un fuorigioco iniziale su cui si è discusso parecchio. Come nel 2023, la vittoria del Sassuolo all'Olimpico per 3-4: rosso a Kumbulla per un calcio su Berardi, che però andava espulso in precedenza.