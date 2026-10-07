Meno quattro al big match di domenica contro il Como. La Roma è pronta a tornare in campo dopo tre settimane di sosta con l'obiettivo di blindare il primo posto condiviso per il momento con Inter e Lazio. Sono rientrati nella Capitale anche Rodrigo Mora e Koné, mentre domani sarà il giorno del ritorno degli argentini Soulé, Castro e Balerdi. Parzialmente in gruppo anche oggi Wesley e Malen, ma la loro presenza al Sinigaglia non è in dubbio. Out Cristante che salterà la sfida contro la squadra di Fabregas, si scalda de Roon per prendere il suo posto in mezzo al campo.