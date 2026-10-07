Out Cristante che salterà la sfida contro la squadra di Fabregas
Wesley, lavoro extra nel giorno di riposo in vista del Como tra palestra e... padel
Meno quattro al big match di domenica contro il Como. La Roma è pronta a tornare in campo dopo tre settimane di sosta con l'obiettivo di blindare il primo posto condiviso per il momento con Inter e Lazio. Sono rientrati nella Capitale anche Rodrigo Mora e Koné, mentre domani sarà il giorno del ritorno degli argentini Soulé, Castro e Balerdi. Parzialmente in gruppo anche oggi Wesley e Malen, ma la loro presenza al Sinigaglia non è in dubbio. Out Cristante che salterà la sfida contro la squadra di Fabregas, si scalda de Roon per prendere il suo posto in mezzo al campo.
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