Dategli quello che vuole, perché quello che riceve lo trasforma in oro. Nessuno avrebbe scommesso su questi numeri. Di Malen ovviamente, che è l’emblema di ciò che Gasperini vede prima e più di altri. Di ciò che il tecnico può creare con intuizioni che altri non hanno. Possono sforzarsi, possono affidarsi a speaker o portavoce più o meno attendibili. Ma che non avranno mai. Perché Gasp non si perde tra le pieghe di libri da radical chic, da conversazioni da salotto con il fazzoletto nel taschino. Punta alla sostanza, punta al risultato. Urla e pretende quello che vuole, ma poi fa strillare una città che oggi si gode una macchina perfetta. La Roma ha il miglior attacco della storia della serie A giunti alla dodicesima giornata. E il miglior gioco. Su questo non c’è dubbio. E ce l’ha nonostante manchi ancora un pezzo pregiato. Che ora gli va dato, senza se e senza ma. Fregandosene di paletti e possibili multe. Cosa saranno mai se a fine maggio sarà pagata con i soldi del concerto di Circo Massimo? Fin qui il tecnico non ha sbagliato un colpo: Wesley, Malen, Mora, de Roon. La scelta di tenere alcuni calciatori e di mandarne a casa altri. Di valorizzare uno spogliatoio, di stabilire le gerarchie dirigenziali, di compattare un ambiente che ora crede allo scudetto. I meno giovani ricorderanno che in quella porta, dove Malen ha segnato il primo gol di una bellezza rara, qualche anno fa Batistuta segnò una doppietta che di fatto mise la Roma sulla strada del tricolore. Forse è ancora presto per dirlo, probabilmente è anche sbagliato farlo. Ma la sensazione stasera è che questa Roma può far paura a tutti.