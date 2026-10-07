Le sue parole: "Sono sicuro che ci faremo trovare pronti"
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Carlarberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente tra i vari temi trattati ha anche parlato della sfida contro la Roma in programma domenica 11 ottobre alle ore 12.30. Queste le sue parole: "Sarà una partita senza dubbio stimolante, estremamente difficile contro una delle squadre più forti del campionato. Vogliamo confrontarci in maniera seria per dimostrare di essere loro rivali. Vogliamo essere competitivi e gestire le energie fisiche e mentali per i tanti impegni. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti". Scontro diretto per la Champions League tra la Roma e il Como. I lariani vanno a caccia di rivalsa dopo il ko contro il Frosinone, mentre i giallorossi prima della sosta avevano pareggiato contro l'Inter.
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