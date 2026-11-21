La Roma continua a vincere e a macinare risultati. Anche oggi è arrivata una prova di forza, tutt'altro che scontata, contro il Parma. A prendersi la scena è stato Malen, autore di un poker straordinario. Ormai non è più un segreto: Bobby è l'oro nelle mani di Gasperini. Il tecnico se lo coccola e punta forte su di lui per continuare a volare. Ma per indirizzare una partita complicata è servito anche altro. Il Parma, infatti, si è dimostrato più tosto del previsto. Ha lottato su ogni pallone, creato occasioni e trovato il pareggio nella ripresa. Ed è proprio qui che nasce un retroscena del match. La rete di Elphege è arrivata dopo una palla persa e una disattenzione di Balerdi. L'argentino si è fatto saltare con troppa facilità, lasciando all'attaccante la strada libera verso Svilar. Dietro quell'errore, però, c'è un motivo. Qualche minuto prima, Balerdi aveva accusato un problema alla caviglia destra. Aveva avvisato la panchina, provando comunque a stringere i denti. Il dolore, però, non gli permetteva di rendere al meglio. Gasperini aveva già pronto Ndicka per sostituirlo, ma non ha fatto in tempo a effettuare il cambio. Il gol del Parma è arrivato prima. Poco male per la Roma, che ha reagito alla grande e ha trovato altre quattro reti, portando a casa tre punti pesantissimi. Balerdi, comunque, al netto dell'errore, era stato uno dei migliori in campo. Provvidenziale in più occasioni, soprattutto con il salvataggio miracoloso sul tentativo di Touré. Ora resta da capire l'entità del problema. Nelle prossime ore sono previsti controlli per valutare le condizioni del difensore. La sua presenza a Parigi non è scontata e l'assenza non è da escludere.