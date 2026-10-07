Il Como potrebbe contare su Moise Kean già dalla partita con la Roma. L'attaccante dell'Italia è rientrato in anticipo dalla Nazionale, ha dato forfait per il secondo match con la Turchia a causa di un affaticamento muscolare che sembrava potesse costringerlo a saltare anche il big match contro Gasperini. Come riporta 'gazzetta.it', però, la cautela utilizzata dai medici può dare i frutti sperati: in questi giorni verrà gestito e per questo cresce la fiducia che Fabregas possa averlo a disposizione domenica con la Roma. Non è scontato che ci sia, ma la sensazione ora è più che positiva. Tornerà invece domani Nico Paz dagli impegni con l'Argentina, al pari dei tre romanisti Soulé, Balerdi e Castro.