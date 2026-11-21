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DIFESA

Svilar 7: Ha lasciato le chiavi del portierato per quasi due mesi. Ma non per andare in vacanza. Torna in guardiola e la prima parata arriva dopo un minuto e mezzo sul tentativo di Troilo. Poi però fa tremare tutti per un sospetto problema muscolare. Il “sono tornato” se lo tiene alla mezz’ora quando evita lo svantaggio da situazione ravvicinata su Fabbian. Fa tutta la differenza del mondo.

Mancini 6: Tra rimpalli e confusione si fa trovare spesso in azioni poco chiare in area amica in una prima mezz’ora non brillante. Idee più lucide quando parte palla al piede e quando si fa vedere di testa in area del Parma ma resta un senso di cinture slacciate anche nella ripresa. Nel finale tutto torna a norma.

Balerdi 6: Come a Manchester è tra i migliori in campo per buona parte del match, fino al gol avversario. Non parte con la concentrazione a mille, poi però è provvidenziale come ultimo baluardo di una difesa che deve ringraziare Svilar nel primo tempo. Non teme mai l’uscita a fronte alta e va ad aiutare Mancini nelle gare di velocità con Touré. Forse eccessiva sicurezza in occasione del gol di Elphege. (56’ Ndicka 6: più affidabile, dispensa calma)

Hermoso 6,5: Subito attento sulla prima ripartenza del Parma. Il plus lo mette nel pacchetto offensivo tra infilate, tentativi in porta e un po’ di sana passione che non disturba. Dei tre dietro è sicuramente quello che offre maggiore continuità di rendimento. Un lottatore nato.

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