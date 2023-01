Pinto: “Frattesi? Non possiamo prendere nessuno”. New Balance fa causa alla Roma

Quella di oggi è stata una giornata senza dubbio importante e significativa per la Roma. A 'La Gazzetta dello Sport' ha infatti parlato Tiago Pinto, che ha rilasciato un'intervista importante in cui ha fatto il punto sul mercato in maniera chiara: "A causa dei paletti Uefa oggi non possiamo individuare un giocatore ideale, andare dalla proprietà e chiedergli di fare un ulteriore sforzo. Ma non ci manca nulla per competere fino alla fine per la Champions. Abbiamo bisogno di soldi per poter operare sul mercato. Karsdorp? Ha commesso una grave scorrettezza non presentandosi all’allenamento e rifiutando di partecipare alla tournée in Giappone. Poi è tornato, si è allenato e ha giocato. Purtroppo questa settimana qualcuno ha voluto fare il fenomeno", le parole di Pinto che ha risposto anche al legale dell'olandese. Il gm romanista ha sottolineato che Karsdorp "è sul mercato, ma non andrà mai via a zero". Sul difensore: "Tecnicamente ci servirebbe ma ogni movimento in entrata sarà sempre dipendente dal movimento in uscita". Questo esclude quindi l'arrivo di Frattesi:"Ad ora nessuna possibilità". Su Smalling, invece, la palla passa all'inglese: "Vogliamo tenerlo, lui deve darci una risposta. Ha una clausola per liberarsi".