Mourinho è pronto: selfie sorridente nel suo ufficio e poi il quadro della Conference

José Mourinho si carica a poche ore dall'esordio in questo 2023, la sfida col Bologna di domani alle 16.30. Dopo l'allenamento odierno, la prima rifinitura dell'anno, lo Special One si è dedicato ai social pubblicando due stories. La prima è un selfie nel suo ufficio, con tanto di occhiali da vista e sorriso smagliante. Alle spalle, lo sfondo che nella 'story' successiva il portoghese racconta nella sua interezza. Si tratta del quadro a tinte giallorosse della vittoria della Conference League, con la sua foto stilizzata insieme alla coppa. In basso a destra si intravede la serie di trofei europei conquistata da Mourinho nella sua gloriosa carriera. Alla vigilia della ripresa del campionato dopo quasi due mesi, non è dato sapere se si tratti di un messaggio velato dopo queste settimane movimentate. Di certo c'è che lo Special One non fa o dice mai niente per caso.